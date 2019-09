PSV e Ajax empatam no clássico do futebol holandês

Este resultado mantém PSV e Ajax no topo do campeonato holandês.

PSV Eindhoven, adversário do Sporting na Liga Europa, e Ajax empataram a um golo e deixaram-se apanhar pelo Vitesse no topo do campeonato holandês, na sétima jornada da prova.

Dias depois de ter batido os leões (3-2), em jogo do Grupo D, o PSV recebeu o Ajax para a lia e chegou a estar em desvantagem no marcador, com um golo marcado por Promes, aos 63 minutos.

Com o português Bruma a tempo inteiro, a formação da casa fugiu à derrota graças a um remate certeiro de Malen, aos 78 minutos. O avançado holandês marcou sete golos nos últimos três jogos.

Este resultado mantém PSV e Ajax no topo do campeonato holandês - com 14 pontos, ambos com menos um jogo disputado -, agora na companhia do Vitesse, que venceu no sábado o Fortuna Sittard, por 4-2.

O PSV Eindhoven é adversário do Sporting no Grupo D da Liga Europa, juntamente com LASK Linz e Rosenborg.