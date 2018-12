PSP vai dar formação à polícia do Catar sobre policiamento desportivo

A formação tem em vista a segurança do Mundial'2022.

A PSP vai dar formação à polícia do Catar sobre policiamento de grandes eventos desportivos, segundo um protocolo assinado esta terça-feira entre as polícias dos dois países no âmbito da segurança do Campeonato do Mundo 2022.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública anuncia que o diretor nacional da PSP, Luís Farinha, assinou esta terça-feira em Doha um memorando de entendimento, de âmbito técnico, que formaliza diversas modalidades de cooperação bilateral entre a polícia portuguesa e as autoridades policiais do Catar.

O diretor do gabinete de imprensa e relações públicas da PSP, Alexandre Coimbra, disse que este protocolo prevê que elementos da polícia portuguesa se desloquem ao Catar para dar formação à polícia daquele país em gestão da segurança e policiamento de grandes eventos desportivos.

No âmbito do protocolo, está também prevista a deslocação a Portugal de polícias do Catar para acompanharem a PSP no policiamento de grandes jogos de futebol, adiantou.

Alexandre Coimbra afirmou também que este protocolo surge após as autoridades policiais do Qatar terem pedido ajuda e apoio à PSP na formação dos seus agentes.

No comunicado, a PSP indica que esta iniciativa visa a preparação das operações de segurança e as atividades de cooperação policial internacional relacionadas com o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022 e "materializa-se através da realização de cursos, prestação de assessoria e realização de programas de observação de policiamentos desportivos, com o objetivo de partilhar experiência e conhecimento com as autoridades policiais do Catar".

"A assinatura do protocolo e a cooperação estabelecida entre os dois países traduz o reconhecimento internacional de que Portugal, e a PSP em particular, detém em matéria de gestão da segurança de grandes eventos desportivos de dimensão internacional, fruto da sua participação na organização da segurança de praticamente todos os campeonatos do mundo e europeus de futebol nas últimas duas décadas", sustenta ainda aquela força de segurança.