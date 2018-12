PSG vence com um golo, é líder e tem dois jogos a menos na Ligue 1

Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, chegou à vantagem mas o Montpellier, com Pedro Mendes a titular, empatou aos 81

O Paris Saint-Germain venceu por 1-0 o Nantes, para a 19.ª jornada, com um golo de Kylian Mbappé, e consolidou a liderança da Ligue 1 apesar de somar menos dois jogos, face à derrota do Lille.

Um golo do português Rafael Leão, aos 17 minutos, colocou o Lille, com Edgar Ié também a titular, em vantagem, mas o Toulouse deu a volta com dois golos do costa-marfinense Max-Alain Gradel, na conversão de duas grandes penalidades, aos 49 e 64 minutos.

O campeão Paris Saint-Germain, com menos dois jogos, alargou para 13 pontos a vantagem que detém para o Lille, atual segundo, com 34 e que viu a vice-liderança em risco ao permitir ao Lyon, terceiro, com 32 e menos um jogo, reduzir para dois pontos com o empate em Montpellier (1-1).

O Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, chegou à vantagem por Nabil Fekir, aos 67 minutos, mas o Montpellier, com o também jogador luso Pedro Mendes a titular, empatou por Ruben Aguiar, aos 81.

O Saint-Étienne venceu em casa o Dijon, por 3-0, com golos de Kévin Monnet-Paquet, aos 41 minutos, do tunisino Wahbi Khazri, aos 64, e do esloveno Robert Beric, aos 82, e segue no quinto lugar, com os mesmos 30 pontos do Montpellier (quarto).

O Marselha, atual sexto posicionado, com o português Rolando a titular, empatou em casa do Angers, a 1-1, perdendo pontos para os mais diretos opositores, nomeadamente o Estrasburgo, sétimo, que venceu em casa por 2-0 o Nice (décimo).

Num duelo entre adversários diretos, o Rennes goleou em casa por 4-0 o Nimes, com golos de Benjamin André, aos 06 minutos, Benjamin Bourigeaud, aos 14, e Theoson Siebatchev, aos 47 e 67, e ascendeu ao oitavo lugar, com os mesmos 26 pontos do Reims (nono).

O Reims empatou 2-2 na receção ao Caen, numa partida que esteve em vantagem com o golo do coreano Suk, aos 07 minutos, que já representou o FC Porto, Vitória de Setúbal, Nacional e Marítimo, mas em que o adversário deu a volta por Ninga, aos 28, e Enzo Crivelli, aos 45.

O golo do empate para o Reims surgiu pelo belga Bjorn Engels, aos 53 minutos.

O Mónaco perdeu em casa por 2-0 frente ao lanterna-vermelha Guingamp, com golos de Marcus Thuram, aos 68 minutos, e Nolan Roux, aos 75, e segue na antepenúltima posição, com apenas dois pontos de vantagem sobre o último classificado.