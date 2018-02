PSG vai atacar Rojo e deixa Mourinho à beira de ataque de nervos

Treinador do Manchester United quer manter o argentino a todo o custo, mas o clube tarda em negociar a renovação.

Marcos Rojo pode mudar de ares na reabertura do mercado. De acordo com o tabloide inglês The Sun, o Paris Saint-Germain está interessado em garantir os préstimos do polivalente defesa argentino e deve avançar com uma proposta de 30 milhões de euros no verão.

No entanto, segundo a mesma publicação, José Mourinho não pretende abrir mão do ex-Sporting e o interesse dos milionários franceses terá deixado o "Special One" à beira de um ataque de nervos.

Face ao rendimento abaixo das expectativas de Phil Jones, Smalling e Lindelof e aos constantes problemas físicos de Eric Bailly, Mourinho vê Rojo com pilar defensivo dos "red devils", mas o clube ainda não fez qualquer avanço no sentido da renovação de contrato, que expira em 2019.

O internacional alviceleste começou a época lesionado, mas, após a recuperação, já realizou 10 jogos.