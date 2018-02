PSG nem precisou da sua estrela para eliminar o Marselha

epa06571566 Paris Saint Germain players celebrate scoring a goal during the Coupe de France quarterfinal match between Paris Saint Germain and Olympique Marseille, in Paris, France, 28 February 2018. EPA/IAN LANGSDON

Neymar falhou o jogo por se encontrar lesionado

O Paris Saint-Germain (PSG), desfalcado do lesionado Neymar, apurou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais da Taça de França em futebol, após vencer o Marselha, por 3-0, no Parque dos Príncipes.

Magoado no fim de semana precisamente frente ao Marselha, em jogo do campeonato com triunfo por igual 3-0, Neymar lesionou o tornozelo direito, mas o maior problema vai obrigá-lo a operação a uma fratura do metatarso no pé direito, que vai decorrer este fim de semana no Brasil e que o obrigará a paragem mínima de seis semanas.

Sem a sua maior estrela, o PSG impôs-se à equipa de Rolando, hoje suplente, com golos do extremo argentino ex-benfiquista Di Maria (45+1 e 48) e do avançado uruguaio Cavani (81).

No primeiro golo, Di Maria rematou de fora da área e viu a bola desviar num adversário, traindo o guarda-redes, enquanto no segundo rematou ao segundo poste, de nada valendo o esforço do guarda-redes Mandanda, igualmente impotente para o remate de Cavani a culminar lance de ataque ao primeiro toque.

Surpresa no outro jogo com o modesto Chambly, penúltimo da terceira divisão, a afastar o Estrasburgo, 14.º da Liga, por 1-0, com golo do defesa Lassana Doucouré (83).

Na terça-feira, o Herbiers, do terceiro escalão, eliminou o Lens, da segunda divisão, no desempate através da marcação de grandes penalidades, após persistir o nulo.

O último semifinalista decide-se na quinta-feira, entre Caen e Lyon de Anthony Lopes, respetivamente 13.º e quarto da liga francesa.