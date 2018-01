PSG já escolheu o sucessor de Unai Emery

Treinador espanhol deverá abandonar o clube no verão.

O Paris Saint-Germain já definiu o sucessor de Unai Emery no comando técnico do clube. A saída do espanhol no final da época é dada quase como um dado adquirido em Paris, apesar dos bons resultados do PSG esta temporada, e o jornal Mirror aponta Pep Guardiola como o treinador do PSG em 2018/19.

Segundo a publicação britânica, o PSG definiu o treinador do Manchester City como o alvo prioritário do clube para o próximo verão, apesar de Guardiola ter contrato por mais uma época com os citizens e de auferir de um salário de 17 milhões de euros por ano.

Apesar de o dinheiro não ser problema para o dono do clube parisiense, que contratou Neymar ao Barcelona por 222 milhões de euros, a suposta saída do brasileiro para o Real Madrid pode desfalcar e muito o PSG, podendo ser também um fator menos aliciante para Guardiola na hora de trocar o projeto que desenvolveu em Manchester.