PSG goleia sem Neymar e Mbappé e consolida a liderança

Mesmo sem os dois jogadores, o PSG não sentiu dificuldades para bater o Saint-Étienne.

O Paris Saint-Germain (PSG), sem Neymar e Kylian Mbappé, goleou esta sexta-feira em casa o Saint-Étienne por 4-0, em jogo da quinta jornada da I Liga francesa, e consolidou a liderança.

Mesmo sem os seus maiores craques, o brasileiro por opção técnica, para descansar para o jogo de terça-feira com o Liverpool, da Liga dos Campeões, e o segundo por estar castigado, o PSG não sentiu dificuldades de maior, face à desproporção de valores individuais entre os dois oponentes.

O internacional alemão Julien Draxler abriu o marcador aos 22 minutos, vantagem com que o PSG chegou ao intervalo, mas, na segunda parte, a supremacia dos campeões traduziu-se em mais três golos, o primeiro pelo internacional uruguaio Edinson Cavani, aos 51, o segundo pelo ex-benfiquista Di Maria, aos 76, e o terceiro aos 84, pela jovem promessa de 19 anos Moussa Diaby.

Com os três pontos somados, o PSG consolida a liderança com o pleno de 15 pontos em cinco jogos, mais seis do que os seus mais diretos perseguidores, o Dijon e o Toulouse, ambos com nove, que recebem no domingo o Angers e o Mónaco, respetivamente.

No outro jogo da quinta jornada hoje disputado, o Nice venceu o Rennes por 2-1, com o golo do triunfo a surgir aos 89 minutos, pelo médio Pierre Lee Melou.

A equipa visitante esteve em vantagem no marcador a partir do minuto 58, graças a um autogolo do central Malang Sarr, mas a mesma foi anulada aos 77, pelo avançado Allan Saint-Maximin.

Com esta vitória, o Nice subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com sete pontos, os mesmos do Rennes, que é sétimo.