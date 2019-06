PSG disposto a vender Neymar, mas nunca por menos de 222 milhões de euros

De acordo com o jornal L'Équipe, Nasser Al-Khelaifi entende que as polémicas do jogador fora das quatro linhas estão a danificar a imagem do clube e quer financiar a reconstrução do plantel com a venda do brasileiro

Recebido como um rei na Cidade das Luzes, Neymar arrisca-se a sair do PSG pela porta pequena. Segundo avançou o jornal L'Équipe, o campeão francês está disposto a negociar o internacional brasileiro neste defeso por um valor semelhante ao que pagou para o contratar ao Barcelona: 222 milhões de euros.

A gota de água para a deterioração das relações entre as partes terá surgido após Neymar ter sido acusado de violação pela modelo Najila Trindade, caso que Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, considera ter danificado a imagem do clube. O dirigente também entende que uma eventual negociação milionária pelo craque poderia financiar a reconstrução do plantel às ordens de Thomas Tuchel com a inclusão de três ou quatro jogadores que ajudassem o clube a lançar a candidatura ao seu grande objetivo: a Liga dos Campeões.

Barcelona e Real Madrid surgem na Imprensa francesa como potenciais destinos para Neymar.