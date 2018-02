O responsável pelo projeto em Itália responde às queixas dos adeptos que vão ao estádio

Em declarações à rádio italiana Anch'Io Sport, o responsável do VAR em Itália, Roberto Rosetti, adiantou que o próximo passo do projeto será passar as imagens do videoarbitro nos ecrãs dos estádios, à semelhança do que já acontece em várias competições norte-americanas, como a NBA, onde a atuação do VAR é mostrada aos adeptos presentes nos pavilhões.

"O próximo passo será transmitir as imagens do VAR nos ecrãs dos estádios, de modo a que os adeptos e os jogadores possam ver quais as decisões que estão a ser tomadas e porquê", explica Rosetti, depois das críticas por parte dos adeptos quanto à dificuldade em ver os incidentes durante os jogos, ao passo que, quem assiste aos jogos em casa tem uma visão privilegiada.

No dia 3 de março a International Board (IFAB) irá decidir se a tecnologia será mesmo utilizada no Mundial"2018, assim como outras mudanças relacionadas com o sistema de videoarbitro.