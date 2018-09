Prestígio, dinheiro e muito mais: Liga das Nações, uma outra via de ir ao Europeu

Arrancou a primeira Liga das Nações, que, além de prémios, vale quatro vagas no Euro"2020.

As 55 seleções das federações filiadas na UEFA começam a disputar hoje uma nova competição, a Liga das Nações, que contém quatro ligas (A, B, C e D) e quatro grupos por cada uma dessas divisões. Além dos prémios monetários para os participantes e do prestígio que a conquista do troféu pode trazer ao vencedor, há ainda um outro atrativo para as seleções: quatro vagas no campeonato da Europa de 2020. Isto porque a fase de apuramento do Europeu - jogada entre março e novembro de 2019, ou seja, depois de concluída a Liga das Nações - só vai apurar 20 dos 24 finalistas.

O caminho de repescagem para o Euro"2020 é complexo. Os vencedores de cada um dos 16 grupos ficam automaticamente apurados para o play-off. É, contudo, provável que vários tenham entretanto garantido a qualificação direta. Nesse caso, cedem o lugar à equipa dentro da liga com melhor ranking. Se já não houver equipas suficientes nessa, vão-se escolhendo seleções em função do ranking. Sejam quais forem as seleções, o play-off será jogado como a liga inicial, com quatro caminhos e quatro torneios "final-four". O vencedor de cada caminho apura-se, sendo que os jogos serão disputados entre 26 e 31 de março.

Regressando à Liga das Nações, o ranking UEFA determinou em que liga jogariam as equipas nacionais e Portugal integra o Grupo A3, com a Itália e a Polónia, seleções que se defrontam amanhã em Bolonha. Já a estreia da Seleção vai acontecer apenas na segunda-feira, no Estádio da Luz, contra os transalpinos.

A nova competição, que vem ocupar várias datas FIFA para jogos particulares, será disputada de dois em dois anos e a fase de grupos será disputada nos meses de setembro, outubro e novembro deste ano. Os vencedores dos grupos da Liga A disputam a título de campeão em junho de 2019: serão realizadas meias-finais, final e jogo de terceiro e quarto lugares. Terminada a fase de grupos, fica automaticamente decidida a questão das promoções e despromoções para a edição seguinte da Liga das Nações. Os últimos em cada Grupo A, B e C descem à divisão inferior, os primeiros dos B, C e D ascendem à liga superior.

Prémios monetários

Liga/Presença/Vitória no grupo

A/1,5 milhões de euros/1,5 milhões de euros

B/1 milhão de euros/1 milhão de euros

C/750 mil euros/750 mil euros

D/500 mil euros/500 mil euros

Final Four

Campeão: 4,5 milhões de euros

Vice-campeão: 3,5 milhões de euros

Terceiro classificado: 2,5 milhões de euros

Quarto classificado: 1,5 milhões de euros