Presidente do Barcelona esclarece Pogba... e ainda fala de Messi e Guardiola

Josep Maria Bartomeu concedeu uma entrevista ao jornal "The Times".

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, concedeu uma entrevista ao jornal "The Times". Pogba, jogador que tem sido apontado a Camp Nou, foi um dos temas abordados. "Não são verdadeiros os rumores sobre uma oferta ao United envolvendo Yerry Mina, André Gomes e dinheiro por Pogba. Não falei desse tema com Ed Woodward (vice-presidente executivo do United). São apenas rumores. Quando um clube não quer vender, não vende. Penso que Pogba seguirá muito tempo no United, porque as grandes equipas querem manter os seus jogadores", comentou Bartomeu.

No que toca a Messi, o líder do clube catalão disse esperar que termine a carreira no Barcelona. "Ele não quer sair e o nosso projeto é torna-lo num homem de apenas um clube com grandes jogadores à volta. Não queremos vender os grandes jogadores que temos", vincou, tendo também falado de Guardiola, a quem deixou enormes elogios.

"É um génio e tem as portas abertas quando quiser. No outro dia li que gostava de no futuro de uma cargo em La Masia, o que me parece perfeito. Isso foi o que lhe oferecemos quando nos disse que queria sair porque estava cansado devido à pressão. O seu regresso seria uma grande notícia".