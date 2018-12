"Prefiro estar num grande clube do que jogar todas as semanas numa equipa menor"

Olivier Giroud concedeu entrevista ao The Guardian e revelou qual o momento mais difícil da carreira.

Olivier Giroud sagrou-se campeão do Mundo com a seleção francesa em 2018, naquele que, diz o próprio, se trata do ponto alto da carreira, mas foi também com a camisola dos "bleus" que viveu o momento mais difícil da carreira.

"Foi o momento mais complicado. Nunca tive qualquer problema com o Karim [Benzema], ainda que não seja o meu melhor amigo, mas sempre nos demos bem na seleção. Mas as pessoas dizem que não nos damos. Os adeptos não estavam felizes comigo, não pelo meu rendimento, mas sim porque estava no lugar do Benzema, que nem sequer era chamado. O treinador [Deschamps] defendeu-me porque se tratava de uma injustiça. As minhas exibições eram boas", afiançou o avançado do Chelsea, em entrevista ao The Guardian, garantindo estar feliz no clube londrino, apesar de não ser indiscutível para Maurizio Sarri:

"O Álvaro [Morata] fez uma grande época e não seria normal tirá-lo da equipa, mesmo para colocar em campo um campeão do mundo. Prefiro estar num grande clube em vez de jogar todas as semanas numa equipa menor. Mas tenho objetivos, quero ganhar a Premier League, é o meu maior sonho como futebolista, talvez até mais do que ganhar a Liga dos Campeões. Sei o quão difícil é ganhar este campeonato", rematou Giroud.