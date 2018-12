Poucos perceberam o que McTominay fez no golo de Cédric, mas já houve quem explicasse

Pupilo de José Mourinho foi muito criticado nas redes sociais, mas também houve quem defendesse o jogador.

O Manchester United voltou a marcar passo na Premier League, ao empatar a duas bolas no reduto do Southampton, no sábado e, nas redes sociais, surgiram muitos comentários de adeptos revoltados com a exibição dos pupilos de Mourinho e com as opções do treinador português.

No entanto, houve um pormenor no golo apontado por Cédric Soares (fez o 2-0 para a equipa da casa na marcação de um livre direto) que foi especialmente criticado: Scott McTominay ajoelhou-se atrás da barreira e logo perguntaram a utilidade do posicionamento do escocês do United.

"Como é que não vamos criticar se o McTominay brincar às escondidas atrás da barreira num livre do adversário?", questionou um adepto dos "red devils" no Twitter. "Ainda estou a tentar perceber que raio é que o McTominay estava a fazer atrás da barreira", atirou outro. A verdade é que, em resposta, surgiu uma sugestão de explicação: o jovem médio estava a precaver-se para a eventualidade de Cédric bater o pontapé livre de forma rasteira. Isso não aconteceu, e a bola acabou mesmo por entrar no ângulo superior...