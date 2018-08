Pogba pode ser outro caso Coutinho, revelam ingleses

Francês ficou em Manchester, mas não está satisfeito.

O Barcelona não se esquece de Pogba e planeia voltar à carga pelo francês em janeiro. De acordo com o jornal The Telegraph, os catalães pretendem fazer com o francês o que fizeram com Philippe Coutinho, contratado ao Liverpool em janeiro passado. O brasileiro, refira-se, pediu para sair no verão de 2017, mas o Liverpool só o libertou no mercado de inverno.

Pogba, por sua vez, continua em Manchester e até marcou no último fim de semana, mas não esconde que não está a 100 por cento em Old Trafford. Segundo o The Telegraph, apesar da vontade do francês, o Manchester United não vai aceitar a sua saída a qualquer custo.