"Podia jogar a médio, fi-lo no Benfica e não me dei nada mal"

Guarda-redes brasileiro deixou no ar a hipótese de ser opção para Guardiola em zonas mais adiantadas do terreno.

Ederson tem poucas dúvidas: em caso de necessidade, pode ser uma opção válida para o meio-campo do Manchester City. O guarda-redes, entrevistado pela FourFourTwo, recordou os tempos de formação no São Paulo e no Benfica e apontou para uma especialidade: os pontapés livres.

"Quando jogava nas camadas jovens do Benfica, chamavam-me para jogar no meio-campo, se faltasse alguém, e não me dei nada mal. Por isso, se for preciso, estou à altura da tarefa. Não seria fácil, principalmente por estarmos na Premier League, mas dava conta do recado. Estou à vontade com a bola nos pés, é um talento natural", afiançou Ederson.

"Comecei a trabalhar esse aspeto do jogo no São Paulo e tentei melhorar as minhas capacidades. Cheguei mesmo a marcar alguns livres. Agora, já não faço isso. E o City tem muitos especialistas nesse aspeto", rematou o guarda-redes brasileiro, que tem sido um dos grandes destaques da temporada "citizen".