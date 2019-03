Piatek dá triunfo ao Milan e alcança Ronaldo no topo dos melhores marcadores

O polaco não contabiliza qualquer penálti executado, ao contrário dos seus rivais diretos.

O Milan venceu fora o Chievo por 2-1, na 27ª jornada da liga italiana, com Krzysztof Piatek a ser de novo determinante e a alcançar o português Cristiano Ronaldo no topo dos melhores marcadores.

O avançado polaco, contratado pelo Milan ao Génova em janeiro passado, preencheu uma lacuna da equipa a nível da capacidade finalizadora e voltou a ser decisivo, ao marcar o segundo golo, aos 57 minutos, que desfez o 1-1 com que se chegou ao intervalo.

O golo permitiu a Piatek ascender ao topo dos melhores marcadores da prova, com 19 golos, igualando o veterano Fabio Quagliarella, da Sampdoria, e Cristiano Ronaldo da Juventus, mas o polaco não contabiliza qualquer penálti executado, ao contrário dos seus rivais diretos, que somam cinco cada um.

Antes, a equipa de Milão abriu o marcador aos 31 minutos, pelo argentino Lucas Biglia, mas o Chievo chegou ao empate aos 41, pelo médio finlandês Perparim Hetemaj.

Com esta vitória, o AC Milan consolidou o terceiro lugar, com 51 pontos, mais quatro do que o rival Inter, que recebe no domingo o Spal, num campeonato que é liderado pela Juventus, com 75 pontos, seguido do Nápoles, com 56.

No outro jogo de hoje da 27ª jornada, o Parma, com Bruno Alves a titular e envergando a braçadeira de capitão, venceu na receção ao Génova por 1-0, graças ao golo do médio eslovaco Juraj Kuka, aos 78 minutos.

Pelo Génova também foi titular o jovem português Pedro Pereira, na posição de lateral direito, tendo sido substituído aos 78 minutos pelo avançado Gianluca Lapadula.

O Parma subiu ao 11º lugar, com 33 pontos, enquanto o Génova é 13º, com 30.