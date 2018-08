Petr Cech responde ao Leverkusen nas redes sociais: "É triste"

Clube alemão teceu comentários à exibição do guarda-redes do Arsenal, que não se deixou ficar.

O Arsenal iniciou a Premier League 2018/19 com uma derrota caseira frente ao campeão Manchester City e Petr Cech não ficou muito bem na fotografia.

Criticado nas redes sociais por não demonstrar à vontade com a bola nos pés, o guarda-redes dos "gunners" viu o Bayer Leverkusen entrar na discussão através do Twitter, com o emblema alemão a "sugerir" a titularidade de Bernd Leno como solução para a atrapalhação do veterano checo.

"No caso de estarem todos a pensar como jogar a partir de trás", escreveu o clube da Bundesliga na rede social, publicando um vídeo de uma jogada iniciada pelo guarda-redes germânico, que ficou no banco do Arsenal frente ao City.

A atitude do Leverkusen motivou resposta de Cech, que lamentou a "falta de desportivismo" demonstrada:

"No Arsenal partilhamos valores importantes que nos tornam num grande clube, para lá do futebol. Competitividade, profissionalismo e desportivismo são alguns dos maiores valores que se podem ensinar aos jovens e é triste quando vemos que outros clubes não os partilham", atirou o experiente guardião, marcando o Bayer Leverkusen na publicação.