Perisic "chama" por Modric numa novela que parece perto do fim

O médio do Inter deu as boas vindas a Vrsaljko e não esqueceu o jogador do Real Madrid

Ivan Perisic não resistiu em fazer uma brincadeira com Luka Modric e o interesse do Inter de Milão no médio do Real Madrid.

No Instragram, o croata publicou uma foto com os compatriotas Brozovic e Vrsaljko, este último recém-chegado ao emblema de Milão. Com a legenda "Bem-vindo Sime" e "Quem está a faltar?", Perisic identificou na fotografia os colegas de equipa e...Luka Modric

Entretanto, em Espanha apontam para a continuidade do Modric no emblema merengue. De acordo com o diário "AS", o croata vai aceitar a proposta de renovação e melhoria de contrato oferecida pelo Real Madrid. Por outro lado, Modric, de 32 anos, tinha em cima da mesa uma proposta de seis épocas do Inter: quatro épocas em Milão e duas nos chineses do Jiangsu Suning, clubes que têm o mesmo dono.