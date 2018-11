Pennant recorda a estreia a titular pelo Arsenal: "Ainda sentia a vodka no estômago"

Jermaine Pennant com a camisola do Arsenal

O jogador confiava que não ia jogar e saiu na noite anterior à partida

Jermaine Pennant, avançado de 35 com uma longa carreira em Inglaterra, recordou, em entrevista à revista Four Four Two, o primeiro jogo que fez pelo Arsenal.

Naquele dia, em maio de 2003, Pennant tinha a certeza de que Arsene Wenger não o ia lançar, pelo menos a titular, no jogo com o Southampton, que terminou com um triunfo por 6-1 dos gunners. Por isso, o inglês, na altura com 20 anos, decidiu sair na noite anterior e a festa durou até às seis da manhã. Já a ressaca durou até ao jogo, no qual Pennant foi...titular.

"Estive em festa a noite toda, não pensava que ia jogar, muito menos a titular. Nunca tinha jogado de início pelo Arsenal e não esperava que isso mudasse, especialmente com Robert Pirès, Ljunberg e Ray Paroul na equipa. Tinha a certeza de que ia estar no banco. Fui para casa às seis da manhã e nem acreditei nos meus olhos quando vi o meu nome na equipa titular", recordou o avançado inglês, atualmente com 35 anos e sem clube.

"Fiz tudo o que pude para não ser ridículo e nem acredito que até marque um golo, foi um alívio. Pensei 'por favor, agora tira-me do jogo agora, Arsene'. Estava tão mal que ainda sentia a vodka no estômago", contou Pennant, que também jogou no Watford, Liverpool e Stoke City, entre outros emblemas.