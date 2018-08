Partey atirou a bola para a bancada e partiu os óculos a um adepto

O jogador do Atlético de Madrid pediu desculpa através das redes sociais

As bolas enviadas para a bancada obrigam os adeptos a estarem sempre atentos, mas desta vez o azar bateu mesmo à porta de um adepto do Valência.

No final do jogo com o Atlético de Madrid (empate 1-1), o médio colchonero Thomas Partey disparou a bola para a bancada com alguma força e acertou no rosto de um homem.

Jose Carmelo Llopis sofreu uma contusão no rosto e os óculos partiram. A situação foi revelada nas redes sociais e foi assim que o jogador do Atlético se apercebeu do que tinha acontecido.

"Acabo de saber que ontem à noite te acertei com a bola, no Mestalla. Espero que estejas bem. Lamento muito pelos óculos, foi sem querer! Cumprimentos", escreveu o médio ganês no Twitter, com o agradecimento do adepto azarado, que, curiosamente, já não visita o Mestalla há uns anos...