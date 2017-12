Para Wenger foi ainda mais especial, graças a Alexis Sánchez

Arsenal manteve-se encostado aos lugares europeus, ao vencer no terreno do Crystal Palace, num jogo onde Wenger igualou Alex Ferguson.

O Arsenal manteve-se encostado aos lugares europeus, ao vencer no terreno do Crystal Palace, por 3-2, no jogo que encerrou a 20.ª jornada da liga inglesa de futebol. Com 37 pontos, o Arsenal segue na sexta posição, em igualdade com o Tottenham, quinto, e a um ponto do Liverpool, que ocupa o quarto lugar, sinónimo de presença na Liga dos Campeões. O Manchester City, com 58, lidera o campeonato com larga vantagem sobre Manchetser United (43) e Chelsea (42).

Num dia especial para o treinador do Arsenal, Arsène Wenger, que igualou o recorde do escocês Alex Ferguson de 810 jogos na Premier League, a equipa londrina sofreu na visita ao vizinho Crystal Palace, 16.º classificado, com 18 pontos.

Shkodran Mustafi inaugurou o marcador em Selhurst Park, aos 25 minutos, e fixou o resultado ao intervalo, mas o domínio inconsequente do Arsenal seria punido no início da segunda parte, quando Andros Townsend repôs a igualdade, aos 50.

O caminho da vitória seria apontado pelo chileno Alexis Sánchez, que fez o 2-1 aos 62 minutos, com um tiro seco em plena área, antes de anotar o terceiro aos 66, após um passe longo e preciso de Wilshere, dominando com a coxa e rematando de pronto.

Mas o Arsenal não acabou o encontro de forma tranquila, porque o Crystal Palace, ainda reduziu a diferença, aos 89 minutos, por James Tomkins.