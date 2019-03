Para Louis van Gaal, tanto Mourinho como Solskjaer usam a "táctica do autocarro"

Holandês relembra episódios curiosos numa extensa entrevista à BBC

Van Gaal deu esta terça-feira uma entrevista à BBC onde aborda exaustivamente a sua passagem pelo Manchester United, nomeadamente a transição para José Mourinho, que foi seu sucessor.

"Do que não gostei foi de ver o Ed Woodward em contactos com o meu sucessor, sabendo de antemão que ele iria substituir-me e mantendo-se de boca bem caladinha durante seis meses. Todas as sextas-feiras lá ia eu para as conferências de imprensa para me perguntarem sobre os rumores [de que ia ser trocado por Mourinho]. E que consequências pode ter uma coisa destas na autoridade de um treinador?", começou por questionar.

"Vencer a Taça de Inglaterra quando, durante seis meses, os Média me tinham posto uma corda ao pescoço, foi o meu maior feito. E no dia a seguir a esse jogo, falei com o Ed Woodward e o argumento dele foi que eu só ia ficar lá mais uma época enquanto o Mourinho ficaria três ou quatro", acrescenta, prosseguindo com uma tirada humorística: "As pessoas pensam que as fake news só apareceram com o Donald Trump mas a verdade é que no futebol já as temos há mais de 50 anos."

Para Van Gaal, as diferenças entre Mourinho e Solskjaer não são assim tantas. "O Mourinho chegou e mudou para a tática do autocarro, a jogar em contra-ataque. Agora há outro treinador, mas faz exatamente o mesmo: autocarro e contra-ataque. A única diferença entre Mourinho e Solskjaer é que o Solskjaer está a ganhar jogos. E é verdade que o ambiente parece ter melhorado. E também a posição de Pogba, que agora joga mais perto da área. Mas está longe de ser o tipo de jogo que o Manchester tinha com o Ferguson. É um futebol defensivo e de contra-ataque. Se as pessoas gostam, tudo bem. Se pensam que é mais estimulante do que os meus ataques chatos, ok. Mas essa não é a minha verdade", disse, concluindo: "É verdade que, com o Solskjaer, podem ganhar a Champions, porque jogam num sistema defensivo e é muito difícil marcar-lhes golos. O que, quer queiram quer não, é fruto do trabalho de Mourinho."