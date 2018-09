"Para isso é melhor arbitrar no BAR, a beber umas cervejas"

Decisão do árbitro no dérbi de Sevilha foi alvo de duras críticas.

Roque Mesa, do Sevilha, foi expulso no dérbi frente ao Bétis [vitória do Bétis por 1-0], no domingo, depois de receber o segundo cartão amarelo ao minuto 65.

Para o treinador do Sevilha, Pablo Machín, terá sido esse o momento chave do jogo, e foi a utilização do videoárbitro que gerou mais críticas do técnico:

"Quando agora têm a tecnologia, por favor, não podem expulsar um jogador [Roque Mesa] numa jogada que era grande penalidade e expulsão do guarda-redes [Pau López, do Bétis]", começou por dizer.

"Para isso, é melhor arbitrar no BAR, com 'B', a beber umas cervejas. Eu vi claramente, e uma imagem vale mais do que mil palavras. Supõe-se que o VAR vai fazer bem ao futebol, fazer justiça, mas hoje eu e o sevilhismo estamos muito desapontados. Eu faço autocrítica, mas o jogo foi condicionado por essa decisão que veio no nosso melhor momento", concluiu.