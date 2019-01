Pai de Neymar revolta-se: "Driblar, não pode? Ter talento, não pode?"

Pai do brasileiro comentou a mais recente lesão do filho

O jogo entre Paris Saint-Germain e Estrasburgo acabou com uma vitória dos parisienses, mas com nova lesão de Neymar. O brasileiro ressentiu-se da lesão no pé direito e temeu-se o pior, mas o parafuso colocado no pé do jogador não ficou afetado e a recuperação deve ser mais rápida do que se pensava.

No entanto, a situação revoltou o pai do jogador, Neymar Sr., e este usou o Instagram para comentar a nova lesão do filho e as críticas de Thierry Laurey, treinador do Estrasburgo, que acusou o brasileiro de dramatizar. "Este não é o grito de um pai, é o cansaço deste sistema socialista de futebol, este sistema onde está tudo igual. Driblar, não pode? Ter talento, não pode?", escreveu o pai do brasileiro, numa longa publicação naquela rede social.

"Cansaço de alguns meios de comunicação mais preocupados em vender matérias. Sabe, como a vida continua, o futebol também, e os palermas de plantão, que se dizem experts de futebol, continuarão a realizar sondagens para saber se Neymar merece apanhar. Lamentável, para dizer o mínimo, porque a vontade é de os mandar à m...", continuou.

"Aproveitem agora e guardem o veneno. Mas preparem-se porque, como sempre, ele voltará mais forte", rematou o pai de Neymar.