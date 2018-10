Pai de Lopetegui lamenta: "Roubaram 50 golos ao meu filho"

Pai de Lopetegui analisou a situação que o filho vive no Real Madrid.

José Antonio Lopetegui, pai de Julen Lopetegui, falou sobre a situação que o filho vive no banco do Real Madrid, em entrevista ao suplemento "Crónica", do jornal espanhol El Mundo, e ainda elogiou Cristiano Ronaldo.

"O Cristiano Ronaldo era bom. Era vaidoso? Todos temos defeitos. Mas pelo menos marcava 50 golos. Aqui falta ele. Agora falta um goleador destacado. Nem um. Não trouxeram nenhum. Roubaram 50 golos ao meu filho", afirmou José Antonio Lopetegui.

O pai do treinador do Real Madrid lamentou ainda a situação do filho: "Tem [Lopetegui] de conformar-se com o que tem em casa. Ele está encantado com os jogadores que tem. 'Tenho pessoas muito boas', ele diz, 'dão tudo o que têm de si'. Ele não culpa os jogadores. Quando não há material, não há. Havia, mas foi embora", considerou.

José Antonio Lopetegui assegurou ainda que os jogadores do Real Madrid estão contentes com o treinador, destacando ainda a fortaleza mental do filho para lidar com as situações mais delicadas: "Os rapazes estão encantados com o treinador", começou por dizer.

"Sempre foi forte [o Julen Lopetegui]. E tranquilo. Fomos uma família humilde... Nunca gostámos de fantasiar. É o estilo da família. Não falar mal de ninguém... Sabe o que acontece, quando as coisas começam a correr mal culpa-se o treinador. E não é assim. Há muita gente que pensa como nós", garantiu.

O Real Madrid joga este domingo, às 15h15 portuguesas, em casa do Barcelona.