Oscar: "O projeto do Shangai é tornar-se um dos melhores clubes do mundo"

Internacional brasileiro garantiu sentir-se muito bem na China às ordens de Vítor Pereira e confessou que não lhe passa pela cabeça regressar à Europa

Em entrevista ao jornal espanhol AS, Oscar garantiu não estar arrependido da decisão de dar seguimento à sua carreira na China e revelou sentir-se muito à vontade sob as ordens de Vítor Pereira no Shangai SIPG que, diz, quer tornar-se num dos grandes clubes a nível mundial. "O projeto do Shangai é tornar-se numa das melhores entidades do mundo. Sinto-me muito bem e estou feliz a jogar o meu futebol. Estou muito satisfeito com o meu rendimento e quero dar muito mais para continuar a melhorar. Aqui também se respira muita paixão dos adeptos", afirmou o brasileiro.

Os tempos felizes na Ásia também são suficientes para "travar" um eventual regresso à Europa no imediato. "Tenho 27 anos e tenho mais um ano de contrato na China. Daqui a um ano terei de valorizar possíveis propostas e tomar a melhor decisão possível. Agora não me preocupo com isso", salientou o jogador do Shangai SIPG.