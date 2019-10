Osasuna vence Villarreal no 29.º jogo sem perder em casa

A equipa de Pamplona não é derrotada em casa desde 15 de abril de 2018.

O Osasuna venceu este sábado na receção ao Villarreal por 2-1, em jogo da oitava jornada da I Liga espanhola, e completou 29 jogos consecutivos sem perder em casa para o campeonato (I e II Liga).

A equipa de Pamplona, que não é derrotado em casa desde 15 de abril de 2018, esteve a perder com o Villarreal, que inaugurou o marcador aos cinco minutos, por Pau Francisco Torres, mas deu a volta ao resultado na segunda parte, confirmando que é muito difícil a qualquer adversário vencer no estádio Reyno de Navarra.

Dois golos argentinos, de Facundo Roncaglia e Chimya Ávila, aos 46 e 79 minutos, proporcionaram a reviravolta no resultado e a subida da equipa do Osasuna ao 11.º lugar, com 11 pontos, os mesmos do Villarreal, que é nono.

O Valência também aproveitou o fator casa para vencer o Alavés por 2-1, numa partida em que o internacional português Gonçalo Guedes não chegou a sair do 'banco'.

Maximiliano Gomez abriu o marcador para a equipa de Valência aos 27 minutos, Daniel Parejo fez o segundo, de penálti, aos 83, e o Alavés marcou o seu golo de honra aos 89, pelo avançado Lucas Perez.

Com esta vitória, o Valência subiu ao oitavo lugar, com 12 pontos, numa tabela classificativa liderada pelo Real Madrid com 18 pontos, mais quatro do que o Granada, derrotado hoje no Santiago Bernabéu por 4-2, e do que o Atlético Madrid, que tem menos um jogo que cumprirá no domingo, em casa do Valladolid, e mais cinco do que o FC Barcelona, que recebe o Sevilha no mesmo dia.

De destacar o facto de o central português Domingos Duarte se ter estreado hoje a marcar pelo Granada, ainda que não tivesse impedido a derrota no Santiago Bernabéu.

No primeiro jogo do dia, o Levante, com o central português Rúben Vezo entre os titulares, colocou fim a uma série de quatro jogos sem vitórias e bateu por 2-1 o lanterna-vermelha Leganés, que contou com o lateral internacional luso Kévin Rodrigues nos instantes finais.