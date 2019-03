Os três nomes na lista para substituir Solari no Real Madrid

Argentino não está a render o esperado no comando técnico do Real Madrid

Santiago Solari não tem conseguido ir de encontro às expectativas de Florentino Pérez no Real Madrid e poderá sair do clube já no final da época. Com os merengues já afastados do título e da Taça do Rei, a direção do Real Madrid já tem uma lista de três nomes que podem render o argentino já em junho.

De acordo com o As, em primeiro lugar surge o nome de Mauricio Pochettino. Os rumores que ligam o treinador do Tottenham ao Bernabéu não são novidade, mas voltam a ganhar força com os maus resultados do clube esta época. O argentino renovou com os spurs em maio e é expectável que se mantenha no comando técnico do clube pelo menos durante a primeira época no novo estádio.

Depois de Pochettino surge Massimiliano Allegri, responsável pela hegemonia da Juventus na Serie A e também ele alvo crónico do Real Madrid. Para terminar a lista, os espanhóis avançam o nome de Joachim Low, selecionador alemão alvo de duras críticas depois de uma campanha desastrosa da Alemanha no Mundial'2018. Depois da conquista do Mundial'2014, Low pondera regressar ao futebol de clubes e os merengues apresentam-se como um desafio aliciante.