Premium Os portugueses pelo mundo do futebol e o que fizeram no fim de semana

GAZETA DA DIÁSPORA - Um balanço do que fizeram os jogadores portugueses em muitos dos campeonatos de todo o mundo. Com golos, com passes decisivos, com exibições fundamentais para as suas equipas.

INGLATERRA

BERNARDO SILVA

Tottenham-MANCHESTER CITY 0-1

Boa exibição, jogando novamente como médio interior direito o que lhe permite estar constantemente em ação.

TOBIAS FIGUEIREDO

NOTTINGHAM-Leeds 1-1

Uma das melhores unidades em Leeds, Tobias voltou a ser titular e cortou inúmeras jogadas de perigo dos locais, recebendo no fim elogios do treinador Karanka.

RÚSSIA

MANUEL FERNANDES

Yenisey-LOKOMOTIV 0-3

Jogou os 90'. Criou perigo aos 11' com remate de longe. Voltou a testar o guarda-redes com tiro aos 50'. Grande receção, na grande área, a passe de Éder, e desvio subtil para o 2-0. É um dos 21 totalistas da liga, onde soma três golos.

ÉDER

Yenisey-LOKOMOTIV 0-3

Titular, saiu aos 85' depois de marcar o golo de estreia nesta edição da liga. Assistiu, de primeira, Manuel Fernandes para o 2-0. Muito tranquilo a fazer o 3-0, isolado, rematando para fora do alcance do guarda-redes.

UCRÂNIA

CRISTIAN PONDE

Odessa-KARPATY 0-5

Em campo até aos 64'. Iniciou jogada do penálti para 1-0 e marcou (2-0) de recarga, aos 48', após defesa de guarda-redes em livre. Primeiro golo oficial na Ucrânia

BÉLGICA

JORGE TEIXEIRA

ST. TRUIDEN-Club Brugge 2-2

Fez os 90' com boa exibição frente ao campeão. Falhou marcação a Schrijvers no lance do 1-2.

TURQUIA

RICARDO QUARESMA

BESIKTAS-Rizespor 4-1

Um jogo memorável do extremo português com apenas uma nota negativa: falhou uma grande penalidade que poderia ter dado o momentâneo 3-1. Contudo, fez os cruzamentos para os dois primeiros golos de Pektemek, construiu a jogada do 3-1, e fez a terceira assistência no jogo no passe para o 4-1.

JOSUÉ

AKHISAR-Goztepe 1-0

O médio português apontou ao compatriota Beto o primeiro golo da temporada, num remate de trivela no interior da área e que valeu o triunfo, segundo na liga, à equipa do Akhisar. Para Josué foi o primeiro tento desde 4 de maio de 2017.

TIAGO LOPES

KAYSERISPOR-Sivasspor 2-0

Fez 90'. Arrancou dois amarelos a Robinho, que seria expulso. É totalista na equipa onde também alinha Varela.

TIAGO PINTO

Fenerbahçe-ANKARAGUÇU 1-3

Um dos melhores em campo no jogo que despediu Cocu do comando do Fenerbahçe. Bem a defender e com três cruzamentos que quase deram golo.

HOLANDA

ANDRÉ VIDIGAL

Vitesse-FORTUNA SITTARD 2-1

1-2

Estreou-se a marcar na I liga holandesa, com um bom remate cruzado na área que bateu Eduardo. Marcou perto do intervalo, mas não regressou Teve mais um remate perigoso.

POLÓNIA

PODSTAWSKI

POGON-Lech Poznan 3-0

Golo espetacular de fora da área, de pé esquerdo, para o ângulo superior direito.

Estreia a marcar na Polónia do jogador formado no Boavista e FC Porto e internacional sub-21.

FLÁVIO PAIXÃO

LECHIA-Arka Gdynia 2-1

Execução perfeita de cabeça,de cima para baixo, aos 90', após boa movimentação na área. Após o golo que valeu o triunfo foi às câmaras de TV dedicar o golo. "É para ti, parabéns, papá."

BIELORRÚSSIA

LUÍS ROCHA

DÍNAMO MINSK- Brest 1-1

Estreia a marcar pelo Minsk com um remate à meia-volta na grande área.

Perto do fim fez dois desarmes que impediram o 1-2.

ESCÓCIA

DANIEL CANDEIAS

Aberdeen-RANGERS 1-0

Jogador mais perigoso do Rangers, criou duas boas oportunidades nos primeiros 20', rematou e assistiu em jogadas que poderiam ter dado outro rumo ao jogo. Saiu aos 82'.

CHIPRE

NUNO MORAIS

Oroklini -APOEL 2-4

Marcou penálti que deu vantagem ao APOEL, enganando o guarda-redes. É o quinto golo em sete jogos.

BULGÁRIA

TIAGO RODRIGUES

Beroe-CSKA SOFIA 1-1

Abriu o ativo com uma desmarcação veloz a partir do meio-campo, batendo com segurança o guarda-redes. Perto do fim quase deu a vitória, com um tiro a rasar a barra.

NUNO REIS

LEVSKI SOFIA-Vereya 7-0

Estreia a marcar na Bulgária com um tiro rasteiro e colocado sem hipóteses de defesa que abriu a goleada do ex-V. Setúbal.

CAZAQUISTÃO

CARLOS FONSECA

IRTYSH-Almaty 1-0

Inicia e conclui jogada pelo centro, encontrando espaço no meio de cinco defesas para bater o guarda-redes num triunfo que tira a equipa dos lugares de descida.

UZBEQUISTÃO

ESMAEL GONÇALVES

PAKHTAKOR-Agmk 1-3

Marcou de penálti, o golo da sua equipa, na final da Taça e desperdiçou mais duas grandes oportunidades.

MOLDÁVIA

JOÃO TEIXEIRA

Speranta-ZIMBRU 0-3

Bom desvio de cabeça para o 2-0, no seu terceiro golo da época pelo Zimbru.

LITUÂNIA

RAFAEL FLORO

STUMBRAS-Atlantas 6-0

Abriu a sua conta pelo Stumbras com um grande tiro, cheio de efeito, de fora da área, no 3-0.

ANTÓNIO BELO

STUMBRAS-Atlantas 6-0

Fechou a conta com um bom desvio de cabeça, no quinto golo da época

ARÁBIA SÁUDITA

RICARDO MACHADO

AL-TAAWON-Al Batin 5-0

Ricardo Machado marcou o seu primeiro golo na era de Pedro Emanuel, lançando a equipa para a goleada.