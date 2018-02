"Os jogadores do Manchester City não precisam de proteção extra"

Arsène Wenger abordou a participação enviada pelo clube "citizen" à Associação dos Árbitros Profissionais de Inglaterra antes da final da Taça da Liga.

O Arsenal e o Manchester City defrontam-se no domingo na final da Taça da Liga inglesa e, esta sexta-feira, Arsène Wenger fez uma primeira abordagem ao jogo. O treinador dos "gunners" falou sobre a participação enviada pelo clube "citizen" à Associação dos Árbitros Profissionais de Inglaterra, em que aponta um total de nove lances em que reclama uma "punição mais severa" para os adversários.

"Queremos que os árbitros respeitem o livro de normas. Não precisamos de mais proteção, mas queremos que tomem as decisões certas. O Pep [Guardiola] pode estar preocupado com uma ou duas situações concretas, depois de alguns jogadores dele terem sofrido entradas mais duras no jogo com o Wigan [da Taça de Inglaterra], mas não precisam de proteção extra. Isto se o árbitro tomar a decisão adequada nesses momentos", afiançou o técnico francês, que vai tentar a conquista da primeira Taça da Liga da carreira, ele que orienta o Arsenal desde 1996.