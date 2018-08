Oficial: Thilo Kehrer é reforço do PSG

Barcelona estava a seguir o jovem, mas o PSG antecipou-se.

Thilo Kehrer é reforço do Paris Saint-Germain. O jovem defesa de 21 anos chega do Schalke 04 e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Em declarações ao site oficial do PSG, o alemão afirmou que "é com muita emoção e ambição" que assina pelo campeão francês. "É com muita emoção e ambição que me junto ao Paris SG. Em toda a Europa, a força e a atratividade do clube francês são conhecidas de todos. Não conseguiria encontrar um clube melhor para continuar o meu progresso e alcançar os meus objetivos", atirou Thilo.