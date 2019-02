Oficial: Mónaco anuncia novo vice-presidente que nunca esteve ligado ao futebol

Sem qualquer experiência anterior em gestão de futebol, empresário russo terá como primeira meta desportiva ajudar a garantir a permanência do vice-campeão francês no campeonato.

O russo Oleg Petrov é o novo vice-presidente do Mónaco, clube que é treinado por Leonardo Jardim e que conta com os internacionais portugueses Adrien Silva, Gelson Martins e Rony Lopes, anunciou esta sexta-feira o 16.º classificado da liga francesa.

"Gostaria de agradecer aos membros do conselho e ao presidente Dmitry Rybolovlev pela confiança. É uma honra para mim ser nomeado para esta posição num clube com esta história, tradições e um dos recordes mais impressionantes do futebol francês. Estou ansioso para conhecer os meus novos colegas. Juntos, faremos todos os esforços para ajudar o clube a voltar à fórmula vencedora que desfrutou nos últimos anos e continuar seu desenvolvimento. Temos muito trabalho pela frente, mas a equipa do Mónaco tem um grande potencial e estou otimista em relação ao futuro", afirmou Oleg Petrov, em declarações reproduzidas no site do emblema monegasco.

Petrov, que substitui no cargo o compatriota Vadim Vasilyev, despedido na semana passada pelo presidente do Mónaco Dmitry Rybolovlev, trabalhou em grandes empresas internacionais de indústrias de fertilizantes, diamantes e equipamentos eletrónicos para uso pessoal.

Sem qualquer experiência anterior em gestão de futebol, o empresário russo terá como primeira meta desportiva ajudar a garantir a permanência do vice-campeão francês no campeonato.

O clube do Principado teve um início de temporada desastroso, marcado pela demissão e posterior readmissão do treinador português Leonardo Jardim, depois do fracasso resultante da passagem do francês Thierry Henry pelo banco monegasco.