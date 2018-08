Oficial: Liga espanhola vai ter jogos nos Estados Unidos

Acordo revolucionário na Europa para começar já esta época. O jogo será do Real Madrid o Barcelona.

Os Estados Unidos vão acolher alguns jogos do campeonato espanhol. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Liga espanhola, que chegou a acordo com a multinacional norte-americana Relevent para difundir a modalidade nos Estados Unidos e no Canadá. O primeiro jogo será já esta época e será do Real Madrid ou do Barcelona.

Desta forma, surge a criação da LaLiga North America, uma parceira com a duração de 15 anos que terá como objetivo "a disputa de um jogo oficial da temporada nos Estados Unidos, o primeiro jogo que se disputará fora da Europa".

"Estamos focados em fomentar a paixão pelo futebol em todo o mundo. Este acordo revolucionário dará sem dúvida um impulso fundamental na popularidade deste belíssimo desporto nos Estados Unidos e Canadá. A Relevent encheu estádios nos Estados Unidos com a International Champions Cup e por isso estamos contentes por colaborar com eles nesta missão de difundir o futebol na América do Norte", explicou a Liga espanhola em comunicado.