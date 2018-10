Oficial: dono do Leicester morreu no acidente de helicóptero junto ao estádio

Vichai Srivaddhanaprabha tinha 60 anos

O empresário e milionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha foi uma das vítimas mortais do acidente de helicóptero que ocorreu no exterior do estádio do Leicester City no final do jogo com o West Ham, confirmou o clube inglês este domingo.

Vichai deixou o estádio no aparelho, que descolou do relvado, como acontece sempre, mas poucos segundos depois o helicóptero entrou numa espiral e despenhou-se no parque de estacionamento, incendiando-se de imediato.

O Leicester City emitiu um comunicado no qual confirmou a morte dos cinco ocupantes do aparelho. Além do empresário, morreram os dois pilotos, Eric Swaffer e Izabela Lechowicz e ainda dois assistentes de Vichai, Nursara Suknamai e Kaveporn Punpare.