Observatório: Ronaldo é a oitava melhor compra, ex-Benfica no terceiro lugar

O Observatório do Futebol elegeu as melhores transferências do mercado de verão

O Observatório do Futebol (CIES) elegeu as melhores compras realizadas nas cinco melhores ligas do futebol europeu (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), com base em cálculos que colocam em perspetiva o valor pago pelos clubes e o "preço justo" do passe dos futebolistas - este indicador corresponde à diferença entre o custo estimado para o clube comprador mais provável e o atual valor de mercado dos jogadores.

Desta forma, o Observatório do Futebol concluiu que a transferência de Thibaut Courtois para o Real Madrid foi a melhor deste mercado, uma vez que os "merengues" pagaram 40 milhões de euros pelo passe do guarda-redes belga quando o "preço justo" do guardião seria de 62,6 milhões de euros.

Já Cristiano Ronaldo, que marcou o defeso com a mudança para a Juventus, surge apenas no oitavo lugar. O Observatório do Futebol afiança que o campeão italiano pagou menos 11,5 milhões de euros do que o "preço justo" fixado nos 116,5 milhões de euros.

À frente do capitão da Seleção Nacional surgem ainda as aquisições de Rodri Hernández (segundo lugar) e do ex-Benfica Bryan Cristante (terceiro), além de Fabinho (quarto), Lenglet (quinto), Nainggolan (sexto) e Lucas Torreira (sétimo). João Moutinho, que deixou o Mónaco para rumar ao Wolverhampton, surge na 11ª posição.

No que toca ao capítulo das vendas, o Observatório do Futebol concluiu que a transferência de Kepa no Chelsea foi a melhor do mercado - o Atlético de Bilbau encaixou 80 milhões de euros, quando o "preço justo" seria de 35,3 milhões de euros. João Cancelo também se encontra na lista, ocupando o sexto lugar - o Valência recebeu 17,7 milhões de euros "a mais".