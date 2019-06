O verão louco de Lunin entre duas seleções

Guarda-redes ucraniano vai integrar os quadros da seleção principal da Ucrânia no duelo da próxima segunda-feira com o Luxemburgo e, no dia seguinte, viajará para a Polónia para defender as balizas dos sub-20 na meia-final do Mundial com a Itália

Dificilmente alguém no mundo do futebol terá um verão tão preenchido como o de Andrey Lunin, guarda-redes que defendeu o Leganés por empréstimo do Real Madrid na última temporada. Fã do jogador, Andrey Shevchenko não abdicou da sua presença na equipa principal da Ucrânia no duplo compromisso de apuramento rumo ao Europeu'2020, embora este seja o titular das redes ucranianas no Mundial sub-20.

Este conflito de interesses será bem evidente no início da próxima semana. Logo na segunda-feira, Lunin será, ao que tudo indica, suplente de Pyatov no jogo dos AA diante do Luxemburgo e, logo no final do jogo, vai viajar de Kiev para Gdansk para reintegrar os trabalhos dos sub-20, que disputam as meias-finais do Mundial da categoria contra a Itália, na terça-feira.

Lunin, de apenas 20 anos, tem impressionado a crítica com grandes exibições e está avaliado em cinco milhões de euros.