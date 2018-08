Julen Lopetegui estava conformado após a derrota na Supertaça Europeia

O Real Madrid perdeu a Supertaça Europeia para o Atlético de Madrid (4-2), numa estreia amarga para Julen Lopetegui.

O treinador espanhol lamentou os erros cometidos pelos merengues, mas não colocou em causa a justiça do resultado.

"Uma final é feita de detalhes, uma vez são a nosso favor, outras contra. Não há que fixar nos erros de um ou de outro jogador, há que aprender com isso. O Atlético castigou os nossos erros e venceu-nos merecidamente", analisou Lopetegui, que não crê que foi a questão física a fazer a diferença na Estónia:

"Muitas vezes não tem a ver com o físico, antes com a bola. Tomámos decisões arriscadas e não foi possível vencer. Temos que aprender com os erros para melhorar."

Na opinião do treinador dos merengues, o terceiro golo do Atlético acabou por ter um impacto decisivo. "O terceiro golo afetou-nos muito, sobretudo no plano emocional. Fez que com que perdêssemos a organização e fomos atrás do empate de forma desesperada", lamentou.