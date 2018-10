O que se sabe sobre a queda de um helicóptero no exterior do estádio do Leicester

Aparelho despenhou-se no parque de estacionamento depois do jogo com o West Ham

Faltavam cerca de 20 minutos para as 21 horas quando foi dado um alerta em Leicester sobre a queda de um helicóptero no exterior do Estádio King Power. Um hora antes tinha terminado o Leicester-West Ham (1-1) na qual marcou presença o presidente e dono do clube, o milionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha. O helicóptero em causa tinha descolado do relvado do estádio, como em praticamente todos os jogos. Supostamente, com o empresário a bordo. Testemunhas dizem que a hélice traseira parou, o aparelho entrou em espiral acabando por cair no parque de estacionamento, gerando-se uma bola de fogo de seguida.

Do clube e das autoridades não há muita informação a esta hora (23:55), além da confirmação do acidente. A Sky Sports reportou que o filho de Vichai, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, não estava a bordo do aparelho, assim como Jon Rudkin, diretor do futebol do clube. Esta informação, porém, não é oficial, assim como nenhuma outra.

Outros relatos dizem respeito a Kasper Schmeichel. O guarda-redes dinamarquês, e capitão de equipa, terá sido dos primeiros a acorrer ao local do acidente, não se sabendo ainda as circunstâncias.

O presidente da câmara de Leicester, que tinha estado no jogo, confirmou que tudo estava a acontecer como é rotineiro no clube. "Ouvi o helicóptero chegar, como acontece sempre. Depois do jogo saí, fui a pé para o carro e foi então que comecei a ouvir as notícias. Os donos são uma família que puseram muito no clube e na cidade. Devemos-lhe muito."

As autoridades acorreram ao local e já depois do fogo apagado viram-se ambulâncias a deixar o local, em marcha lenta e sem luzes de emergência ligadas.

Entretanto, já muitos jogadores, clubes e entidades se manifestaram nas redes sociais e mostraram pesar na sequência do acidente.