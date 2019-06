O prisioneiro de guerra que virou herói do inimigo

MELHOR ARGUMENTO MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL - De inimigo a pária e de pária a herói, o alemão (e ex-nazi) Bert Trautmann integra o Hall of Fame do futebol inglês desde 2005. No ano anterior fora nomeado oficial honorário da Ordem do Império Britânico, por promover o futebol e a concórdia anglo-alemã

Imagine o leitor a história de um jovem alemão que cresce ao ritmo da ascensão de Hitler, se torna pára-quedista ao serviço do Terceiro Reich, luta nos mais variados cenários de guerra, é feito prisioneiro pelo inimigo inglês e, depois, descoberto pela filha do presidente de um pequeno clube sediado nas imediações do campo para onde é enviado. Agora, imagine que essa rapariga insiste que o pai veja o rapaz jogar à bola - ele é guarda-redes -, que o pai da rapariga consegue tirar o rapaz do campo para o fazer jogador do seu clube, o pequeno St. Helen"s Town, e que, em menos de um ano, o rapaz não só se casa com a rapariga, como é transferido para o poderoso Manchester City, para o qual vem a assegurar a vitória na FA Cup imediatamente depois de ter fraturado o pescoço. E agora imagine ainda que a relação entre esse rapaz e essa rapariga, apaixonados um pelo outro, ainda terá de tentar vencer um último obstáculo, aliás mais difícil do que todos os outros até aí...

Dava um filme? Evidentemente que dava, mesmo que se se tratasse de ficção. Só que é realidade. Aconteceu com Bert Trautmann (1923-2013), e talvez nenhuma outra história de futebol seja tão talhada para o cinema: é uma história de amor, é uma história de heroísmo e é também uma história decorrida sobre o pano de fundo do mais mortífero e apaixonante conflito militar da História. Portanto, deu mesmo um filme. Trautmann, também conhecido por The Keeper, estreou em Inglaterra no ano passado, com realização de Marcus H. Rosenmüller e os atores David Kross (Bert) e Freya Mavor (Margaret) nos principais papéis. Mas continua - como se costuma dizer na gíria da distribuição do cinema - perdido em combate, sem data de (e aparentemente sem planos para) estreia entre nós.