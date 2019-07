O duro castigo que Messi poderá enfrentar depois de falar em corrupção

De salientar também que o craque argentino não compareceu à cerimónia de atribuição das medalhas de terceiro classificado.

Lionel Messi tem estado no centro de uma grande polémica, após as acusações de corrupção efetuadas após a meia-final da Copa América, que opôs a Argentina ao Brasil [triunfo da canarinha por 2-0], bem como no fim do jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, no qual foi expulso, tendo no entanto a seleção albiceleste acabado por vencer por 2-1 o Chile.

Pois bem, essas mesmas declarações poderão deixar o astro argentino em maus lençóis, uma vez que os regulamentos da CONMEBOL preveem uma suspensão até dois anos nestas situações, o que, no pior dos casos, impossibilitaria Messi de jogar as eliminatórias de apuramento para o Mundial'2022, a realizar-se no Catar, e a Copa América de 2020, que vai jogar-se na Argentina e na Colômbia.

O presidente da Federação Argentina, Claudio Tapia, recusou-se até a comentar o sucedido na zona mista por essa mesma razão: "Não posso falar porque me podem castigar por dois anos", lembrou.