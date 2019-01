O caso da contratação de Emerson: Barça compra, Bétis fica com o jogador

Lateral do Atlético Mineiro contratado, por 12 milhões de euros, pelo Barcelona

A notícia começa assim: o Barcelona oficializou esta quinta-feira, último do mercado de transferências em Espanha, a contratação de Emerson. Trata-se de um lateral-direito de apenas 20 anos, jogador do Atlético Mineiro .Emerson, que custa ao Barcelona 12 milhões de euros, assinou um contrato válido até junho de 2024. Até aqui, tudo normal

O que gerou estranheza foi, momentos depois da oficialização do Barcelona, o anúncio do Atlético Mineiro, dando conta de que o jogador vestirá de imediato a camisola do Bétis. Confuso? A história até é simples:o internacional brasileiro só ingressará no Barcelona no verão de 2019 e até lá jogará, por empréstimo, no Bétis.