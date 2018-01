Novo interessado em Gaitán pode fechar negócio a título definitivo

Jornal Marca dá conta da entrada do Zenit em cena.

Restam poucos dias a Nico Gaitán para dar um novo rumo à carreira, uma vez que Diego Simeone considera o médio argentino dispensável. Tanto assim é que o Atlético de Madrid vê com bons olhos a saída a título definitivo do médio argentino. No entanto, os clubes que se perfilaram para atacar a contratação do ex-Benfica preferem a via do empréstimo ou não apresentaram ofertas convincentes.

Agora, de acordo com o jornal Marca, há um novo interessado em cena, com argumentos financeiros para fechar negócio em breve: trata-se do Zenit, que pode avançar com os 20 milhões de euros pretendidos pelos "colchoneros".

Swansea, Watford, Southampton, Monterrey, Boca Juniors e Inter de Milão são, segundo a publicação espanhola, os outros emblemas na órbita de Gaitán.