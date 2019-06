No primeiro dia no Real Madrid, Jovic falou do Benfica e não esqueceu Ronaldo

Avançado sérvio foi apresentado como jogador do clube "merengue" e respondeu às questões dos jornalistas em conferência de imprensa.

Luka Jovic foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Real Madrid. Depois de pisar pela primeira vez o relvado do Santiago Bernabéu, respondeu às perguntas dos jornalistas em conferência de imprensa e traçou um objetivo claro: a Liga dos Campeões.

"Gostava de ganhar a Champions", começou por afiançar o avançado sérvio, que confirmou o que foi dito a Florentino Pérez sobre as noites em que dormia com uma camisola dos "merengues" vestida: "É verdade, foi uma prenda de um amigo do meu pai. Vibrava muito com o Real Madrid, como todos os miúdos", contou Jovic, de 21 anos, que não esqueceu a passagem pelo Benfica, antes do sucesso no Eintracht Frankfurt.

"As coisas não encaixaram muito bem... Mas prefiro não falar muito sobre isso, agora estou focado nas coisas boas", disse, taxativo, o jogador que nunca chegou a marcar pela equipa principal das águias. Quando questionado sobre o futebolista favorito, não hesitou e soltou o nome de um português e, por acaso, uma das maiores figuras da história do Real: Cristiano Ronaldo. No entanto, a maior expectativa centra-se na parelha que poderá formar com Eden Hazard, outro dos reforços dos madrilenos:

"É um jogador fantástico, dos melhores do Mundo. Será um prazer partilhar o balneário com ele", rematou Jovic.