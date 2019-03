"No Benfica fui quase sempre suplente e quando era titular lá surgia uma lesão"

Raúl Jiménez recorda a passagem pelo Benfica e reitera o desejo de permanecer no Wolverhampton.

Raúl Jiménez está a viver a melhor época da carreira ao serviço do Wolverhampton. Intocável para Nuno Espírito Santo, o avançado, cedido pelo Benfica à formação inglesa, reitera o desejo de permanecer no clube da Premier League para lá do término da temporada, algo que, garante, está nas mãos de quem decide.

"A cláusula [de compra] foi imposta pelo Benfica, se alguém me quiser vai ter de pagá-la. Nesse tema eu não me meto, o que tenho de fazer é dentro do relvado e mostrar o que valho. Gostaria de ficar, estou muito feliz, muito satisfeito porque criou-se um grande projeto no Wolverhampton, não é normal uma equipa recém-promovida estar a lutar pelos lugares de acesso à Liga Europa. Para nós é algo emocionante", assinalou o internacional mexicano, que rotulou as etapas da Luz e do Atlético Madrid como "importantes" para a sua aprendizagem:

"Amadureci imenso nestes quatro anos e meio que levo na Europa. Tanto no Atlético como no Benfica aprendi muito. No Atlético aprendi a ter perseverança, a esperar pelas oportunidades, a nunca desanimar, apesar de não ser convocado. No Benfica fui quase sempre suplente e quando começava a ser titular lá surgia uma lesão. Era difícil, mas agora deram-me confiança desde o início e estou a corresponder", acrescentou Jiménez, em entrevista à rádio Marca.