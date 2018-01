Neymar tem estratégia para sair do PSG e está disposto a fazer um sacrifício

Franceses garantem que o brasileiro quer trocar o PSG pelo Real Madrid este verão.

Aquilo que parecia mais um rumor de mercado começa a ganhar força em Espanha. Neymar pretende trocar o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid este verão e está disposto a fazer sacrifícios, nomeadamente aceitar uma redução salarial. A notícia é avançada pelo jornal francês L'Équipe, que refere que o brasileiro aceita reduzir o salário de 38 milhões de euros por ano para ir de encontro com os valores praticados pelos merengues, que admitem estar numa fase de contenção.

No Real Madrid, o jogador mais bem pago é atualmente Cristiano Ronaldo, que recebe 21 milhões de euros limpos por ano, metade da cifra cobrada por Lionel Messi ao serviço do Barcelona. Depois do português surgem Sergio Ramos e Gareth Bale, ambos com 11 milhões de euros. A diferença entre os 21 milhões de euros de Ronaldo e os 38 milhões de euros auferidos por Neymar em Paris é grande, pelo que o brasileiro terá aceitado mudar o seu salário de acordo com aqueles praticados em Madrid, de forma a não perturbar o balneário, e ser compensado no prémio de assinatura.

Sabendo que a sua saída de Paris não será fácil - o presidente do clube, Nasser Al Khelaifi, já fez saber que é "impossível" -, Neymar terá um plano para forçar a sua saída do PSG. Segundo o jornal L'Équipe, o brasileiro está a criar atritos com os adeptos do clube de forma deliberada, de forma a facilitar a sua saída do clube. Prova disso é a atitude do jogador durante a vitória esmagadora por 8-1 frente ao Dijon, onde Neymar insistiu em marcar uma grande penalidade em vez de Cavani. Os adeptos, como seria de esperar, começaram a gritar o nome do uruguaio, que poderia tornar-se no melhor marcador de sempre do clube caso marcasse esse penálti. A verdade é que, no final da partida, todos os jogadores foram agradecer o apoio dos adeptos... menos Neymar.