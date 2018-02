Neymar sem fratura, mas ainda não respira de alívio

Primeiro exame descartou fratura no tornozelo direito do brasileiro

Neymar não fraturou o tornozelo no jogo do PSG com o Marselha de domingo, mas ainda não pode respirar de alívio. Novos exames a realizar esta segunda-feira vão analisar os ligamentos do pé para avaliar se houve, ou não, danos a esse nível. Em qualquer dos casos, a utilização do jogador no jogo com o Real Madrid, a 6 de março, está em dúvida e vai depender da recuperação do jogador, isto em caso das notícias serem positivas no que toca à gravidade da lesão.

O brasileiro torceu o pé, sozinho, num lance aos 77 minutos do jogo com o Marselha e deixou o relvado de maca. No final da partida Emery, treinador do PSG, mostrou-se otimista perante uma primeira análise da lesão no balneário.