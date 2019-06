Neymar prestou novo depoimento e contou pormenores das noites com Najila

O brasileiro prestou depoimentos durante três horas e negou ter feito sexo sem consentimento de Najila Trindade

Neymar esteve esta quinta-feira a prestar depoimentos, durante três horas, sobre o caso em que é acusado de violar e agredir a modelo Najila Trindade, afirmando que "a verdade aparece cedo ou tarde".

"A verdade aparece cedo ou tarde. O único desejo que eu tenho agora é que esse caso acabe mais rápido possível", disse Neymar à saída da esquadra.

A imprensa brasileira refere que durante o depoimento Neymar negou ter feito sexo sem o consentimento de Najila, confirmando que bateu no rabo da mulher a pedido da mesma. Para al´em disso, garantiu que a modelo brasileira posou para a fotografia que o jogador fez das nádegas dela e postou nas redes sociais para mostrar que não houve agressão.

O jogador do Paris Saint-Germain confirmou ainda que tinha bebido no dia do primeiro encontro, "mas apenas uma dose, pois tinha acabado de sair de um treino". Disse ainda que Najila lhe disse que o amava e queria casar com ele. Nessa altura, Neymar chegou mesmo a questionar: "Como é que ela me pode amar se nem me conhecia direito?".

Neymar garantiu ainda que fez sexo com Najila com preservativo, ao contrário do que ela tinha dito.

No segundo encontro, o jogador explicou que pretendia levar a modelo a uma discoteca mas foi nesse momento que ela o começou a agredir. Alegou ainda que em momento nenhum ela disse ter sido violada, e ela que apenas disse que tinha ficado sozinha.

No final, Neymar emocionou-se ao falar sobre o que está passando. Disse que este é o pior momento da sua vida, e que nenhuma lesão se compara. Referiu ainda que tem uma irmã, mãe e um filho de 7 anos, que não pode ir à escola porque os amigos dizem que ele é filho de um violador.

Aos jornalistas Neymar revelou-se sereno: "Vou ser breve. Só quero agradecer o apoio e carinho de todos que estão a mandar as mensagens. Todas as mensagens que recebi até hoje. Estou muito tranquilo", afirmou.