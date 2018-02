Neymar opta pela operação e paragem prolonga-se, avançam em Espanha

O craque brasileiro quer estar a 100 por cento no Mundial e prefere parar dois meses depois de ser operado.

O Paris Saint-Germain confirmou na noite de segunda-feira que Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito e uma fissura no quinto metatarso do pé direito no jogo com o Marselha e, pouco depois, a imprensa brasileira especulou que o tempo de paragem do avançado deveria rondar um mês.

No entanto, ao que apuraram os espanhóis do diário As, o internacional canarinho vai optar pela via da intervenção cirúrgica, de maneira a corrigir toda e qualquer mazela e a estar a 100 por cento no Mundial da Rússia.

A informação terá sido fornecida por fontes próximas do jogador, que, desse modo, deverá ficar afastado dos relvados durante dois meses, regressando em maio. Neymar, 26 anos, leva 28 golos apontados em 30 jogos realizados na presente época.