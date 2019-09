Neymar esteve na noite de Barcelona e voltou a Paris sem ir a tribunal

Internacional brasileiro está na Catalunha para o julgamento do processo em que reclama uma dívida do Barcelona. O clube também tem lhe moveu uma ação em que exige devolução de verbas. Jogador viajou de véspera e partilhou fotos de uma noite de diversão, mas, nem chegou a ir ao tribunal.

Neymar está de volta à capital da Catalunha para resolver em tribunal um diferendo relativo ao acerto de contas com o Barcelona e aproveitou a viagem para matar saudades da noite local. O atacante do Paris Saint-Germain tinha audiência marcada para a manhã desta sexta-feira, mas, ninguém o viu no tribunal. Rumores de que poderia haver um acordo foram, entretanto, desmentidos pela imprensa espanhola: vai mesmo haver julgamento, avança a imprensa espanhola.

Foi o próprio Neymar quem, através das redes sociais, partilhou fotografias do reencontro com amigos futebolistas, como Arthur Melo e Leo Baptistão, entre outros. As imagens do jogador à chegada a Barcelona e as que difundiu são as únicas que existem, até ao momento, a documentar o regresso à cidade.

O que não existe é registo da passagem pelo tribunal onde, garantem em Espanha, Neymar não esteve, esta manhã, enquanto os advogados dele e do Barcelona tentavam, em vão, um acordo que não foi alcançado. O jogador regressou a Paris e o caso segue para julgamento, onde será esclarecido o direito do internacional brasileiro à dívida que reclama do clube que, por sua vez, também o processou para exigir a devolução de verbas.