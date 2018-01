"Neymar na cabeça": uma manchete em Espanha a dar que falar

Jornal "Marca" escreve que o Real não esquece Neymar.

A imprensa espanhola insiste esta sexta-feira no desejo do Real Madrid em contar com Neymar no plantel. Essa é, aliás, a manchete do jornal "Marca". "Com Neymar na cabeça", surge em grande plano na primeira página.

O clube merengue, sempre de acordo com o referido jornal, pretende avançar para uma aquisição galática, à semelhança de outras já realizadas no passado. Para isso, terá de abrir os cordões à bolsa como nunca, numa operação que poderia chegar aos 400 milhões de euros, vinca a "Marca".

O Real encara a situação com total respeito pelo PSG, que não pretende vender Neymar, contratado no início desta temporada, mas no Real há também a convicção que outros fatores podem ajudar ao negócio, como por exemplo Cristiano Ronaldo. E no que toca ao português, o futuro continua incerto. Cada vez mais...